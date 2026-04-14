Vehklemisliit valis uueks presidendiks Lavly Perlingu

Eesti Vehklemisliidu üldkogu kinnitas teisipäeval alaliidu uueks presidendiks erakonna Parempoolsed esimehe ja riigi endise peaprokuröri Lavly Perlingu. Perlingu poolt hääletas 12 klubi 12-st, mis andis talle selge mandaadi.

Perlingu kandidatuuri esitas aprillil alguses klubidele ja täna üldkogule Eesti epeenaiskonna peatreener Nikolai Novosjolov. “Olukord alaliidus on väga keeruline ja seda mitte ainult suhete poolest. Muutuma peab alaliidu sisuline, aga ka majanduslik juhtimine. Selleks ongi meil vaja tugevat tippjuhti, kelle toel realiseerida meie spordiala potentsiaal ja seda mitte ainult vehklemisrajal. Kui mind peatreeneriks valiti, siis ütlesin: tahame edaspidi olla tulemuslik, eeskujulik ja hästi majandatud spordialaliit. Täna on see eeldus Eesti vehklemisele loodud. Vaatame peeglisse, paneme prioriteedid paika ja lähme Lavlyga koos meie ala arendama,” ütles Novosjolov.

Perling ütles, et ehkki ta ise ei ole vehklemisega kokku puutunud, on ta Eesti patrioodina vehklejatele kaasa elanud. “Enne, kui andsin nõusoleku kandideerida, kohtusin enam kui 10 klubiga. See tagasiside, mida minuga jagati, veenis mind väljakutset vastu võtma. Meie vehklejad vajavad tuge, et Eesti epeenaised tooksid järgmiselt olümpialt taas kulla. Laste ja noorte seas tuleb ala veelgi populariseerida, et meil jaguks motiveeritud noori ka järgmistele olümpiatele. Sponsorite seas on vaja taastada usaldus ala vastu ja loomulikult tuleb alaliidu enda rahaasjad korda teha,” ütles Perling

Perling on jurist ja poliitik, erakonna Parempoolsed asutaja ja esimees, Tallinna linnavolikogu liige. Ligi 25 aastat töötas Perling prokuratuuris ning oli peaprokurör 2014–2020. Perling on juba aastaid töötanud Moldovas ja Ukrainas, kus ta viib läbi ulatuslikke õigusreforme. Ta lõpetas 1997. aastal Tartu ülikooli õigusteaduskonna.