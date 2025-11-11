Helen Nelis-Naukas sai vehklemisliidu juhatusse

Helen Nelis-Naukas. Foto: Juhan Hepner

Möödunud nädalal valisid Eesti vehklemisliidu liikmed uue presidendi ja juhatuse, kuhu kuulub nüüdsest ka Haapsalu vehklemistreener Helen Nelis-Naukas.

Uue presidendi, vandeadvokaat Alar Eiche juhitava vehklemisliidu uude juhatusse kuuluvad peale Nelis-Naukase veel Meelis Loit, Martti Moosus ja Ille Nakurt-Murumaa.

Nelis-Naukas ütles Lääne Elule, et vehklemisliidu tegevus peab muutuma läbipaistva

