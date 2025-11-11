Vormsi vallavanemaks võib saada Erki Savisaar

Vormsis valimised võitnud Isamaa on teinud ettepaneku vallavanemaks hakata Erki Savisaarele, volikogu hakkab juhtima Tanel Viks.

„Oleme teinud ettepaneku vallavanemaks hakata Erki Savisaarele, kes praeguse seisuga on öelnud ka oma jah-sõna,” ütles Viks. Keskerakonna liige Savisaar on endine keskkonnaminister ja riigikogulane, kes on praegu veel ametis Vinni vall