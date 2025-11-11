Juhtkiri: suure kaliibriga võõrleegionär

Vormsi vald saab tõenäoselt vallavanemaks Erki Savisaare: eksministri, endise riigikogulase ja varem Vinni vallavanema tööd teinud mehe. Kahtlemata on Savisaar poliitiku ja juhina väga kogenud ja võimekas ning kui ta tõesti Vormsit juhtima asub, paistab see ühes küljest vallale kui suurvõit loteriis. Otsekui oleks Läänemaa jalgpalliklubi palganud võõrleegionärina mõne rahvuskoondise tasemel mängija.

Kui suure kaliibriga keskerakondlane juhib valda, kus valimised võitis Isamaa, võib näha igasuguseid muidki huvitavai