TS Laevade parvlaevadel toimuvad mereohutuspäevad

Foto: TS Laevad

Täna 18. juunil toimuvad TS Laevade parvlaevadel järjekordsed mereohutuspäevad, kus politseinikud, vabatahtlikud ja parvlaeva meeskond jagavad teadmisi mereturvalisusest.

Lääne prefektuuri merepääste koordinaatori Karet Akkaja sõnul on sel aastal fookus peale päästevesti kandmise olulisuse suunatud liikluseeskirjade järgimisele sadamas ja laevale sõites. „Suvine puhkuste aeg ja hea ilm toovad saaretele rohkem külalisi ning on oluline liigelda ohutult nii merel kui ka sadamas. Ohutuspäevadel räägime reisijatele eelkõige mereohutusest ning tuletame meelde, kuidas päästevesti õigesti panna,“ ütles Akkaja.

TS Laevade ohutusjuht Meelis Mägi peab juba aastaid toimuvaid mereohutuspäevi oluliseks meeldetuletuseks ennekõike väikelaevade omanikele. „Oma veesõidukiga merele minnes võtab igaüks vastutuse enda ja teiste turvalisuse eest. Päästevesti kandmine on lihtsaim ja tõhusaim viis oma elu kait