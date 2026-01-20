Jää häirib Rohuküla-Heltermaa liinil laevaliiklust

Lääne Elu

info@le.ee

Kuula artiklit, 0 minutit ja 24 sekundit
0:00 / 0:24
Parvlaev Leiger Rohuküla sadamas. Foto: Juhan Hepner

Parvlaevaoperaator TS Laevad teatas oma ühismeedialehel, et teisipäeval võib Rohuküla-Heltermaa liinil ülesõidu aeg olla kuni kümme minutit pikem. Põhjuseks on
keerulised jääolud.

Eelmisel nädalal häiris jää laevaliiklust Kuivastu-Virtsu liinil. TS Laevade teatel ei mõjuta jää praegu Kuivastu-Virtsu liini väljumisi.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT