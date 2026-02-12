Omatekkeline Hiiumaa jäätee jääb alles (täiendatud 13.02 ja lisatud video)

Parvlaev Leiger. Foto: Juhan Hepner

Laevafirma ei lõhu hiidlaste omatekkelist mandrile viivat jääteed

Suursaarte ja mandri vahelisi laevaliine haldav ettevõte TS Laevad teatas, et teeb inimeste ohutuse tagamiseks muudatuse laevade liikumisel sadamate vahel, et säilitada hiidlaste omatekkeline mandrile viiv jäätee.

Laupäeva hilisõhtul Kuivastust Tallinnasse dokitöödele suunduv parvlaev Tõll ja selle asendamiseks Rohukülast reedel Virtsu poole teele asunud parvlaev Regula võtavad teekonna ette ümber Hiiumaa ja Saaremaa. Regula liigub ümber suursaarte sõites läbi Vormsi ja Hiiumaa vahele jääva ala, kus pole teate