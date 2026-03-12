Ministeerium teeb Vormsi laevaliini hankega uue katse (täiendatud 12. märtsil)

Vormsi ja mandri vahel sõidab parvlaev Ormsö. Foto: Juhan Hepner

Regionaal- ja põllumajandusministeerium avaldas neljapäeva hommikul rahvusvahelise hanke, et leida väikesaarte parvlaevaliinidele vedaja.

Eelmine hange vedaja leidmiseks mandri ja Vormsi, mandri ja Kihnu ning Hiiu- ja Saaremaa vahelistel liinidel lõppes mullu võitjat välja kuulutamata. Ministeerium pikendas seejärel olemasolevat lepingut Kihnu Veeteedega 2027. aasta sügiseni.

Kõigile liinidele otsitakse ühist vedajat viieks aastaks. „Hanke eesmärk on leida üks vedaja kõigile laevaliinidele. Hanget osadeks jagada ei ole plaanis, sest säilima peab