Galerii: EKRE alustas Haapsalust valimiskampaaniat

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 17

Aasta pärast toimuvate riigikogu valimiste kampaania sai Haapsalus avalöögi EKRE kõnekoosolekuga, kus esines perekond Helme: Helle-Moonika, Mart ja Martin.

See oli EKRE üle-Eestilise kõnetuuri „Ärka, Eesti” üks esimesi koosolekuid. „Kõnetuuri nime põhjus on lihtne: meile on jäänud mulje, et Eesti rahvale on langenud mingisugune võluuni, mingisugune lummus, ära tehtud olek,” selgitas Mart Helme.

Kõik kolm esinejat pidasid umbes pooletunnise kõne. Helle-Moonika Helme rõhus oma kõnes sellele, millest Läänemaa on ilma jäänud: raudteeühendus, töökohad.