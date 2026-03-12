Galerii: EKRE alustas Haapsalust valimiskampaaniat

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Kuula artiklit, 3 minutit ja 46 sekundit
0:00 / 3:46
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 17

 

Aasta pärast toimuvate riigikogu valimiste kampaania sai Haapsalus avalöögi EKRE kõnekoosolekuga, kus esines perekond Helme: Helle-Moonika, Mart ja Martin.

See oli EKRE üle-Eestilise kõnetuuri „Ärka, Eesti” üks esimesi koosolekuid. „Kõnetuuri nime põhjus on lihtne: meile on jäänud mulje, et Eesti rahvale on langenud mingisugune võluuni, mingisugune lummus, ära tehtud olek,” selgitas Mart Helme.

Kõik kolm esinejat pidasid umbes pooletunnise kõne. Helle-Moonika Helme rõhus oma kõnes sellele, millest Läänemaa on ilma jäänud: raudteeühendus, töökohad.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT