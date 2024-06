Läänemaa EKRE mureneb tasapisi

Nädalaga kaotas EKRE Läänemaa piirkond üheksa liiget, Lääneranna vallas tegutseb tosin aastat erakonda kuulunud ja sealt lahkunud Viktor Kruuse uue partei loomise nimel.

„Mina tean üheksat väljaastumist eileõhtuse seisuga,“ ütles EKRE Läänemaa piirkonna esimees Hardi Rehkalt Lääne Elule eile. Piirkonna ligi 250 liikme kohta ei ole see suur hulk. „Nagu ei ole üle terve Eesti suur hulk need 400–500 lahkunut, aga tähtis on see, kes on numbrite taga. Tähtis on ka see, kes on meil kohapeal need persoonid, kes lahkuvad, kas nad on volikogu liikmed või kes,“ ütles Rehkalt.

Läänemaa EKRE ridadest on lahkunud Lääne-Nigula noortevolikogu juht, üle viie aasta erakonda kuulunud Kaitlyn Lääts ning Lääne-Nigula vallavolikogu liige Ahto Lääts, kes kandideeris ja valiti EKRE kongressil pühapäeval aukohtu liikmeks.