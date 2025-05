Noortevolikogu läheb noortekeskuse alla

Uue noortevolikogu põhimäärusega saadab Lääne-Nigula vallavalitsus noored poliitikahuvilised noortekeskuse alluvusse tegutsema.

Lääne-Nigula haridusosakonna juhi Solveig Edasi sõnul viiakse muutmisega põhimäärus tegelikkusega kooskõlla: viimased poolteist aastat on noortekeskuse juht Pille-Riin Pruus juba olnud noorte mentor. Ka noortevolikogu 2200eurone aastaeelarve suunatakse vallavalitsuselt nüüd otse noortekeskuse eelarvesse.

„See, et noortevolikogu on allutatud noortekeskuse juhatajale, on lihtsalt ametnike omavoli,” ütles Lääne-Nigula volikogu liige Ahto Lääts. „Noortevolikogu proovitakse suruda nagu kooliväliseks huvitegevuseks.”

Artikkel jätkub peale reklaami

11-liikmeline Lääne-Nig