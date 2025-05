Rahvatanstsurühm Läki Tantsule tuleb lemmiktantsudega vaataja ette

Laupäeva õhtul annavad Läki Tantsule ja Kalurineidude rahvatantsurühmad Haapsalu kultuurikeskuses kontserdi, kus tantsivad tantse, mis neile aastate jooksul südamelähedaseks saanud.

„Kontsert ei ole tantsupeo repertuaarist,” ütles Läki tantsule ja Kalurineiude rühmade ellukutsuja ja juhendaja Ulrika Grauberg. Tema sõnul ongi tantsurühmad tantsupeo ülevaatuse järgset aega kasutanud selleks, et oma lemmiktantsud taas meelde tuletada. „Need on hitid, mida olema oma repertuaaris hoidnud ja võtame nüüd varasalvest välja.”

Millistele tantsudele täpsemalt kontserdil kaasa saab elada, ei tahtnud Grauberg avaldada, küll aga ütles, et noorterühmadele on südamelähedased Maido Saare tantsud. „Tema loomulik, inimlik ja helge tantsukeel kõnetab meid ning see sobib nii mulle kui ka noortele,” ütles ta.

„Hästi hinge minevad ja helged tantsunumbrid,” iseloomustas Graub