Hiina kalendriaasta alguse puhul annab Canzone koor Haapsalu toomkirikus 10. veebruaril kontserdi, mis oma ülesehituselt annab välja etenduse mõõdu.

Kontsert pealkirjaga „Basilioga” erineb Canzone dirigendi Ulrika Graubergi sõnul tavapärasest – see on pigem lavastus, kus laulud on põimitud liikumise ja valgusega.

„Mõtted tulevad universumist,” muigas Grauberg küsimuse peale, kust sellise omalaadse kontserdi idee tuli. Siis lisas ta, et tegelikult said nad inspiratsiooni Saksamaal õpitust.

