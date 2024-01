Vormsi valmistub Vinter Vaibiks

Juba suviseks traditsiooniks kujunenud festival Vormsi Vaib pakub 10. veebruaril Vinter Vaibi nime all esimest korda võimalust saarel ka talvel midagi põnevat teha ja pidutseda.

„Vormsil on pidev probleem sellega, et turismihooaeg on hästi lühike. Üritused võiksid turismihooaega pikendada,” ütles Vormsi Vaibi peakorraldaja Mikk Puurmann. Ta lisas, et siiski ei tehta talvist Vormsi Vaibi vaid saare külalistele – sama tähtis on elavdada talvist saareelu ja pakkuda elamusi ka kohalikele. „Pealegi, kui oled suvel seda üritust teinud, miks siis mitte püüda kaubamärki terve aasta vältel elus hoida,” lisas Puurmann.

