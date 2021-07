Esimene Vormsi Vaib tõi väikesaarele „täismaja”

Gert Nõgu fotod

Vormsi saarel laupäeval üle aastakümnete festivalikultuuri taastanud esimese Vormsi Vaibi piletid müüdi viimseni välja, nii et pidulisi jagus isegi aiatagusesse säästusektorisse.

Korraldaja Mikk Puurmanni sõnul oli ta veel nädal tagasi täituvuse osas kõhkleval seisukohal, kuid tänu viimastel päevadel hüppeliselt kasvanud huvile tuli festivalipäeva hommikuks tõdeda, et kõik 450 pääset õhtusele kontserdile on otsas. „Täiesti uue ürituse menu on ju teadagi praktiliselt võimatu prognoosida, aga eks meie kasuks mängis mitmeid tegureid alates suurepärasest ilmast ja lõpetades aktiivse suust-suhu-turundusega,” arvas Puurmann.

Jarek Kasari, Singer Vingeri, Põhjakihi, DJ Widenski ja Läänemaa juhtivate diskorite mitmepalgelisele muusikalisele etteastele eelnes festivali tasuta laadaosa, kust käis päeva jooksul läbi hinnanguliselt tuhatkond inimest. Rõhk oli kohalikul toodangul Vormsi õllest ja suitsukalast käsitöömeistrite vaipade ja kruusideni, mille kokkukoondamisse panustas kogu saare aktiiv.

„Eesmärk ei olnud järjekordne peavoolufestival, mille ühes servas lookleb joogi- ja teises tualetisaba, vaid midagi, mis hoomaks Vormsi seletamatut vabadust ja kodusust,” selgitas Puurmann. „Üksi või kitsa tegijate ringiga olnuks seda kõike võimatu edasi anda, sestap teen kogu saarerahva ees sügava kummarduse.”

Uuel aastal vaibib Vormsi taas, kuid kas jälle saare keskel Hullos või mõnes uues kohas, näitab aeg. Igal juhul on selge, et kuigi kerge laienemine on plaanis, säilitab üritus põhijoones oma kammerliku ja eksklusiivse iseloomu. „Jagame vaibi nii paljudega, kui suudame, aga kvaliteeti ohvriks ei too,” lubas Puurmann.