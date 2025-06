Laulupeod tõid Šveitsist Eesti, Noarootsi kogukonda ühendama

Sabine Burger, Šveitsist pärit õpetaja ja fotograaf, Läänemaa kogukonnaaktivist ja Vormsi kooli endine juht kohendab Kivi talu Rooslepa külas endale ja seitsmeaastasele kõutsile Feronile eluasemeks.

„Inimesed kipuvad vahel arvama, et ma pean Eestit „ainukeseks paigaks maailmas”, aga päris nii see ka ei ole,” ütles Burger eesti keeles, mis vaid vaevu annab tunda, et rääkija pole päriselt eestlane. „Võin vaimustuda paljudest kohtadest ja kultuuridest, eriti just kultuuridest, ükskõik, kas Lõuna-Ameerika