Justiitsminister: riik võib vaktsineerituid kohelda mittevaktsineerituist erinevalt

Justiitsminister Maris Lauri põhjendas Facebooki Reformierakonna kontol, miks riik võib vaktsineerituid ja mittevaktsineerituid erinevalt kohelda.

Kas tõesti võib riik kehtestada korra, kus vaktsineerituid koheldakse teisiti kui mittevaktsineerituid?

Jah, võib! Riigil on vastutus tagada oma kodanike tervise kaitse. See tähendab, et põhjendatud juhtudel on õigus piirata nende inimeste tegutsemist, kes ohustavad teiste tervist, või kehtestada reegleid, et oleks tagatud inimeste tervise kaitse (mida ka seni on tehtud). Üksikisikul tuleb teatud oludes taganeda üldise huvi ees.

Igal inimesel on võimalik valida, kas vaktsineerida ja saada muretum ligipääs kõikjale või mitte vaktsineerida ning teha pidevalt teste või loobuda võimalustest.

Kui Sa seni ei ole, siis nüüd on tagumine aeg end vaktsineerida! Miks?

Eesti vajab mitte üksnes 70% täiskasvanute vaktsineeritust, vaid minimaalselt 70% kogu elanikkonna vaktsineeritust, sest delta tüvi on ülinakkav ja Eestis on ta praeguseks domineeriv.

Tegelikult peaksid KÕIK, kel pole meditsiinilisi vastunäidustusi, end vaktsineerima. Mida rohkem vaktsineerituid, seda raskem on viirusel levida. Hoiad end ja hoiad ka teisi!

Kahe-sutsune täisvaktsineerimine kaitseb ka kiirelt leviva delta-tüve vastu, ühest Pfizeri või Moderna sutsust ei piisa!

Sügiseks oled saanud täieliku vaktsiinikaitse, kui lähed just nüüd vaktsineerima.

Vaktsiinikaitse kestab vähemalt aasta! Seega talv muretu! Vastavalt arstide soovitusele planeeritakse ka kolmas süst, et tagada pikem ja jätkuv kaitse

Jah, vaktsineeritutel (ja läbipõdenutel) saab elu olema mugavam kui tekib vajadus kehtestada piiranguid. See on kindel! Teised peavad end pidevalt testima ja selge, et valdavalt oma raha eest.

“Vaktsineeritud põevad nakatumisel haigust kergemalt,” nentis Lauri.

“Ja veel! Kuna viirus levib taas hoogsalt, siis ole hoolikas. Eriti kui Sa pole vaktsineeritud või läbinud täielikult vaktsineerimist. Ära mine asjatult rahvarohketesse kohtadesse, hoia distantsi, pese käsi ja kanna vajadusel maski. Näita, et hoolid!” kirjutas Lauri oma veebipostituses.