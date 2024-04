Lasteraamatukogu viib põnnid 150 aasta tagusesse aega

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 40

Haapsalu lasteraamatukogus maikuu lõpuni avatud vanade asjade kambris lustivad võidu lapsed ja õpetajad.

„See siin on ajamasin,“ ütleb Haapsalu lasteraamatukogu bibliograaf Krista Kumberg paarikümnele Pääsupesa lasteaia põnnile. On teisipäeva hommik. Lapsed on kogunenud vanade asjade kambri ukse taha. Uks on kinni. „Nii, kui sa astud üle lävepaku, satud ajas 150 aastat tagasi, aega, kus teie vanaemadki ei olnud sündinud,“ ütleb Kumberg ja teeb ukse lahti. Põnnide silmad lähevad suureks ja suust kostab: „Vau!“