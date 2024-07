Haapsalu randades vohab sinivetikas

Haapsalu ametlikes randades - Paralepas ja Vasikaholmis - levib sinivetikas.

Sinivetika tõttu lehvib randades lilla lipp, mis tähistab, et vees on reostus. Samuti on üleval hoiatavad sildid, mis ütlevad, et suplusvesi võib tekitada lööbeid.