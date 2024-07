Jaanus Karilaid: Haapsalu ujula kõigepealt, uus haldushoone ootele!

Haapsalu linna tegutsemine paistab teiste omavalitsuste taustal silma kiiruse, konkreetsuse ja tulemuslikkusega. Kui oleksime jalgpallihalliga venitanud, siis oleks täna see üle 3 miljoni kallim ning me poleks võimelised seda finantsiliselt rajama. Täna on hall täis tegutsemislusti!

Sama lugu peatänava, üürimaja või lõiguga metsatänavast. Need kõik on linna edasi viinud. Metsa tänav lõpuni ehitada vajaks linnakassast ca 1.5 miljonit. Samuti vajab miljoneid Lihula maantee kui ka viadukt ise. Väikseimaid tänavaid ja lõigukesi on linnas küll, mis vajavad remonti ja silumist.

Kahjuks pole aga ikka veel omavalitsusi mõistvat keskvalitsust, vaid käibemaksu tõusuga 24 protsenti viiakse linnakassast välja aastas nüüd eelmise tõusuga kokku ca 400 000 eurot. Ratase suurest panusest omavalitsustele on saamas nostalgiline minevik, uut ja arengut toetavat valitsust tuleb oodata kolm aastat. Järelikult on meie laual selged valikud kuna ressurss on täna äärmiselt piiratud.

Ühel kaalukausil on ca 5 miljoniline uus haldushoone, teisel kaalukausil ca 5 miljoniline rekonstrueeritud ujula. Kuigi uus haldushoone kaunistaks linna, siis esmane on korda teha meie ujula. Haapsalu ujula ja saunade positiivne mõju tervisele on maakondlikult tuntud tõsiasi.

Kõike korraga tänases valitsuse loodud kehvas majanduskeskkonnas ja ajaaknas ei saa ning lähtume põhimõttest – teeme kõik vajaliku aga õiges järjekorras. Tasakaalukat ja klaari otsust kolleegidele nii volikogus kui linnavalitsuses.