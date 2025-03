Kohalikel valimistel jääb hääleta mõnisada haapsallast

Eile otsustas riigikogu muuta põhiseadust, jättes kolmandate riikide kodanikud juba tänavu kohalike omavalitsuste valimistel hääleõigusest ilma. Nende seas on pea 400 haapsallast.

Riigikogu otsustas, et tänavu sügisel toimuvatel kohalikel valimistel saavad lisaks Eesti ja Euroopa Liidu kodanikele veel hääletada kodakondsuseta inimesed ehk niinimetatud halli passi omanikud. Algul taheti eelnõus teha veel erand ELi mitte kuuluvate NATO liikmesriikide kodanikele, kuid lõpuks jäeti see erand välja.

Siseministeeriumi statistika näitab, et 1. jaanuari seisuga oli Haapsalu linna kohalike valimiste valijate nimekirjas 10 426 inimest, kellest 3,79 protsenti on kolmandate riikide kodanikud ehk need, kes sügisel hääleõiguseta jäävad. Neist 395 valijast enamik ehk 360 on Venemaa kodanikud.

Järgmisel korral valijaid veel vähem

Jaanuari alguse seisuga Haapsalu valijate nimekirjas ole