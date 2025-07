Elanikud saavad õiguse algatada rahvaküsitlusi

Valitsus kiitis heaks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) muutmise eelnõu, mis annaks elanikele õiguse algatada rahvaküsitlusi ja muudab lihtsamaks rahvaalgatuste koostamise.

Kui praegu on seaduses, et elanikud peavad esitama omavalitsusele rahvaalgatuse juriidiliselt korrektsel kujul, siis tulevikus saaks seda teha kirjalikult vabas vormis. Samas jääb aga kehtima senine nõue, et rahvaalgatuse arutusele võtmiseks on vaja vähemalt ühe protsendi hääleõiguslike elanike toetust ja neid toetajaid ei tohi olla vähem kui viis inimest. Valla- või linnavalitsusel või volikogul on kohustus rahvaalgatust arutada, kuid neil pole kohustust algatust toetada.

Lääne-Nigula volikogu esimee