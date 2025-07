Ene Pajula: kuhu terve mõistus küll on jäänud?

Tegin jaanipäevajärgsel hommikul tiiru Haapsalus ega teagi, kas vihastada või naerda. Leelo Tungal soovitas igal juhul naerda. Teeks siis proovi?

Jäätmesorteerimise kiiks

Juba mõnda aega oli mul kogunenud tähtaegu ületanud ravimeid, kreemituube ja muud sellist, mida ma segaolmeprügikasti visata ei tahtnud. Niisiis otsustasin selle kotitäie viia jäätmekäitluspunkti suure trummi juurde.

Artikkel jätkub peale reklaami

Mäletasin eelmisest korrast, et see tehti kell 10 lahti, aga kui kolmapäeval enda meelest avamisajaks kohale jõudsin, siis selgus, et kell 10 avatakse see vaid reedel, laupäeval ja pühapäeval, kolmapäeval ja neljapäeval tehakse värav lahti alles õhtupoolikul kell 16. Puhkepäevad on seal esmaspäev ja teis