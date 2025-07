Vormsi kinkis koolilõpetajatele seelikud

Vormsi põhikooli lõpetajad said vallalt kingiks rahvariideseelikud ja sülearvutid.

Sülearvuti said kõik viis üheksanda klassi lõpetajat. Vormsi vallavanema Triin Lepa sõnul on see traditsioon. Tänavu aga kinkis kohalik omavalitsus kahele lõpetajale ka rahvariideseeliku.

Vormsi tüdrukud teevad endale üheksanda klassi lõpuks rahvariided. „Seekord ei jõudnud nad seelikut teha ja otsustasime kinkida,” ütles Lepp. „Tuhat eurot on seeliku hind.”

Artikkel jätkub peale reklaami

Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald maksavad kuld- ja hõbemedalistidele ning põhikooli kiitusega