Ene Pajula: jälle Karilaid! Jälle Posti tänav!

Hiljaaegu lugesin Lääne Elust väga head uudist: nimelt, et Metsa tänava lossipoolse otsa remont võiks alata juba 2025. aastal.

Minu jaoks oli uudis suurepärane seetõttu, et mu maja remont seisab tänava remondi taga ja kui viimati sel teemal linnavalitsusega kirjavahetust pidasin, lubati remonti parimal juhul alles 2026. aastal. Aga nüüd! Kas ei pane hõiskama?

Ent selle uudise taustal on haapsallasteni jõudnud kaks sellist, millest ei tea, kas nutta või naerda. Üks, et avapaugu on saanud kohalike omavalitsuste valimiskampaania – ega selleni enam palju aega olegi, natuke alla aasta – ja teine, üllatus-üll