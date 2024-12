Mihkel Nestor: tööstus on nina vee peale saamas

Kuigi tööstustoodang on pärast pikka aega taas kasvama hakanud, jääb tulevikuprognoos siiski kehvaks, kuna sihtturgude taastumine on aeglane ja tootlikkus püsib madal.

Statistikaameti andmetel toodeti töötlevas tööstuses oktoobris 0,8 protsenti rohkem kaupu kui aasta tagasi. See kasv, kuigi tagasihoidlik, on märkimisväärne seetõttu, et viimati suurenes töötleva tööstuse toodang aastases võrdluses 2022. aasta sügisel. Võrreldes 2022 kevadel saavutatud tipuga on tootmismaht aga endiselt 22 protsenti madalam.

Teatav stabiilsus saabus tööstuse jaoks juba mõni kuu varem ja tootmismahud on püsinud sel