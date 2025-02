Mihkel Nestor: kas odavamaid kinnisvarahindasid tasub oodata?

Kinnisvaraturg näitab märke elavnemisest, ehitusturg aga aina aeglustub. Mis on need trendid, mis kodude soetamist ja ehitamist alanud aastal mõjutavad?

Kinnisvaraturg on elavnenud

Kas praegu on kodu ostmiseks hea aeg või tasub veel oodata on eestlaste jaoks olnud läbi aastate ehk kõige põletavam majandusalane küsimus. Tavaliselt käib selle küsimusega kaasas ka vaikne kirumine, et küll on need hinnad kalliks läinud ja selle raha eest, mis koduostuks plaanitud, ei saa enam midagi. Äkki hoopis oodata, sest homme hinnad langevad? Etteruttavalt võib öelda, et kodu ostmist ei ole see siiski takistanud ja eriti innukalt on kinnisvara kiputud soetama aegadel, kui hinnad on suhteliselt kõrged. Kuhu me oleme jõudnud aga 2025. aastal?

Tuleb tõdeda, et üllatavalt pole seis üldsegi nii halb, kui võiks arvata. Kuigi Eesti majandus on olnud languses 2022. aastast saadik ja ka viimastel kvartalitel paigal tammunud, algas 2025. aasta kinnisvaraturul vägagi tempokalt. Nii vahetas näiteks jaanuaris Tallinnas omanikku umbes 840 korterit, mis on viimaste aastate suurim arv ja ei jää kuigivõrd alla turu t