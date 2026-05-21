Trinity Õismets lõi kõrgseltskonnas kolmandat mängu järjest värava

Trinity Õismets (vasakul) ja Anett Vilipuu. Foto Jaanus Getreu

Eesti naiste jalgpalli meistrivõistlused on täie hooaga käimas ning kõrgliigas on viimastes voorudes toimunud Läänemaa naiste jalgpalli silmas pidades mitu märgilist sündmust.

Kui oleme harjunud Läänemaa naisi esile tuues viimastel hooaegadel Trinity Õismetsa ja Anett Vilipuu nimega, siis nüüd sündis veel üks väga tähtis sündmus. Naiste meistriliiga viienda vooru kohtumises tegi kõrgliiga debüüdi 16aastane Läänemaa jalgpalliklubi mängija Saskia Klooster.

Sellel aastal Eesti noorte meistrivõistlustel Harju jalgpalliklubis laenul olev ja sealse klubi eri naiskondi esindav jalgpallur sekkus kohtumises FC Elva vastu mängu 84 minutil. Nii sai meie maakonna nooruke naisjalgpallur kirja oma esimesed minutid naiste kõrgliigas. FC Elva võitis kohtumise