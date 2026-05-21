Läänemaa tantsijad kohtuvad linnuse hoovis

Lasterühmi on seekordsel tantsupeol tavapärasest vähem, sest paljudes koolides enam rahvatantsu ei harrastata. Foto Kaire Reiljan

Sel laupäeval toob Läänemaa tantsupidu „Meie oma” Haapsalu linnuse hoovi kokku ligi 60 rühma enam kui 800 tantsijaga.

Peo ühe pealavastaja Liia Leesi sõnul on osalejate arv üsna tavapärane. Aga kui täiskasvanute tantsuhuvi pole kuhugi kadunud, pigem kasvanud, siis lapsi tuleb tema sõnul peole paraku senisest vähem.

Varasematel pidudel on näiteks 1.–2. klassi rühmi olnud seitse, kuid tänavu on neid kohal vaid kolm. „Just pärast koroonat on lasterühmi vähemaks jäänud. Kui varem oli paljudes koolides mitu tantsurühma, siis praegu on alles üksikud ja mõnes koolis pole neid üldse,” selgitas Lees. „Ega noori õpetajaid ka väga palju peale ei tule.”

Lapsed kuhugi siiski päris kadunud