Läänlased teevad tantsupeol ajalugu

Üldtantsupeole sõitvad kaitseliidu Lääne maleva tantsijad teevad ajalugu, sest teadaolevalt on see üldse esimene kord, kui peomurul keerutab jalga kaitseliidu rahvatantsurühm.

Kindlasti pole läänlased ainsad kaitseliitlased suurel tantsupeol, sest liidu liikmeid tantsib teisteski Läänemaa rahvatantsurühmades, rääkimata siis üle Eesti peole sõitvatest rühmadest, kus tantsib kümneid või sadu kaitseliidu või selle allorganisatsioonide liikmeid.

Küll aga eristub Lääne maleva tantsurühm teistest selle poolest, et seal tantsivadki ainult kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noorkotkad või kodutütred.

„See, et Lääne maleval on oma rühm, on kaitseliidus tekitanud päris korraliku eufooria,” ütles Haapsalu malevkonna ja noorte kotkaste Lääne maleva pealik Raigo Õiglas, kes abikaa