Enrik Visla tahab rahvamuusikapeoga teha kummarduse Kihnu Virvele

Enrik Visla on 2028. aasta rahvamuusikapeo loominguline juht. Foto Kaire Reiljan

Laulu- ja tantsupeo sihtasutus valis 2028. aasta rahvamuusikapeo loominguliseks juhiks Ristil elava pillimehe ja muusikaõpetaja Enrik Visla.

„Tänane päev on olnud üsna turbulentne,” ütles Visla esmaspäeval, kui tema valimine rahvamuusikapeo juhiks avalikkusele teatavaks tehti. Tundide vahel Ristil ja Haapsalu muusikakoolis on tal tulnud vastu võtta telefonikõnesid ja õnnesoove.

„Väike positiivne üllatus oli, kui komisjon teisel korral kutsus mind rääkima ja plaani pidama. Siis oli väike hirm, et asi on ikka tõsine,” rääkis Visla Lääne Elule.

Laulu- ja tantsupeo sihtasutus otsis rahvamuusikapeo loomingulist juhti konkursiga, kuhu kandidaadid pidid esitama ideekavandi oma nägemusega peost. Konkursikomisjoni esimehe Karel Joha