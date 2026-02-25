Ammase stipendiumi sai rahvamuusikute paar Kail ja Enrik Visla

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 25

Tänavune Andres Ammase stipendium läks jagamisele rahvamuusikute paari Kail ja Enrik Visla vahel.

„See on oluline märkamine,” ütles Enrik Visla. Ta lisas, et ei kujuta ette, mille eest preemia anti, kuid pakkus, et kultuurilise ja muusikalise tegevuse ning õpetamise eest.

Kail ja Enrik Visla pole juurtelt läänlased, kuid on oma kodu rajanud Ristile. Pärast nende saabumist on rahvamuusika õpetamine Läänemaal saanud uue hoo. Nad on esinemas rahvapidude