Trave kahekordne turniirivõitja, Toomile teine ja kolmas koht

Tallinnas Tallinki tennisekeskuses peetud aasta esimesel Eesti noorte GP etapil oli edukaim Haapsalu tennisekooli mängija Egert Trave, kes võitis P18 turniiril nii üksik- kui ka paarismängus.

Olles ise veel 16 aastane näitas Trave head mängu. Avaringis võitis ta Andre Kruusimäge 6-1 6-0, teises ringis Mikkel Ojaviiru 6-0 6-0. Seejärel alistas veerandfinaalis peale kaotatud avasetti Christopher Tülli 3-6 6-1 6-2 ja poolfinaalis peale tasavägist lahingut Karl Oskar Laane 4-6 6-3 7-5. Finaal tuli veidi kergemalt. Seal alistas Trave om paarismängupartneri Hugo Narmonti 6-3 6-2.

Koos Narmontiga võitis Trave paarismängus esmalt Kruusimägi/Raschinski 6-2 6-1, seejärel veerandfinaalis Punger/Tillissoni 5-7 6-2 10-5.

Poolfinaalis olid Egert ja Hugo paremad