Lääne Elu paberleht laupäeval, 10. jaanuaril

Kuula artiklit, 1 minutit ja 8 sekundit 0:00 / 1:8

Postipunkte asendavate automaatide tulek venib

Omniva sulgeb Läänemaal järjest postipunkte, aga neid asendama plaanitud pakiautomaatide ülespanek võtab veel üksjagu aega. Esmaspäeval saatis Omniva Lääne-Nigula vallavalitsusele kirja, kus tänas meeldiva koostöö eest ja teatas, et 31. jaanuarist on Martna postipunkt suletud. Kirjas pole iseenesest midagi uut, sest kavatsusest Martna postipunkt sulgeda, andis Omniva vallale teada juba oktoobris. Endiselt pole aga vallal selgust, kas, millal ja millise pakiautomaadi postiasutus suletud postipunktide asemele paigaldab.

Artikkel jätkub peale reklaami

Tali väljas, tore jää…

Nii kena talve, nagu aasta algusest Läänemaal on olnud, pole saanud kogeda päris mitu aastat. Avaldame väike spikri neile, kes tahavad talverõõme nautida sportlikult.

Mis oli möödunud aasta kõige meeldejäävam kultuuri- või spordielamus?

Lääne Elu küsis kaheksalt läänlaselt, milline kultuuri- või spordielamus jäi neile möödunud aastast kõige enam meelde ja millist sündmust ootavad nad alanud aastal kõige rohkem.