Kaks võitu karikavõistlustelt

Egert Trave (vasakult), Patrik Rainer Kaljula, Ott Raidla, Gregor Trave. Foto Vello Kuhi
Küllo Kuhi (vasakult), Anton Rooberg, Olavi Klooster, Ivar Tuul. Foto Vello Kuhi
Tallinnas Tallinki tennisekeskuses Eesti klubide karikavõistluste esimesel etapil oli Haapsalu esindatud kahe võistkonnaga.
II liigas esindasid klubi kohtumises klubiga TC Seven (Tallinn) Patrik Rainer Kaljula, Egert Trave, Ott Raidla ja Gregor Trave. Võit tuli tulemusega 3:2.
Üksikmängudes võitis Kaljula Erkko Kõrgema 6:2, 6:2 ja Egert Trave Rein Aksimi 6:1 6:0. Ott Raidla kaotas Johannes Raunile 3:6, 3:6.
Üldvõidu kindlustasid Kaljula ja Egert Trave paarismängus võiduga paari Raun/Raun üle 6:3, 6:3. Teises paarismängus kaotasid Raidla ja Gregor Trave tasavägises mängus Aksim/Kõrgemale 5:7, 5:7.
III liiga kohtumises Kadrioru TK II võistkonnaga mä