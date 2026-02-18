Rumpo külas Epasta detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Kuula artiklit, 1 minutit ja 6 sekundit 0:00 / 1:6

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 18.06.2026 kell 11.30-12.30 Koolituskeskuse II korruse saalis aadressil Kooli/1, Hullo küla. Arutati avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikku arvamust. Arutelul osalesid arvamuse esitajad, konsultant, naaberkinnistu omanik, arendaja ja vallavalitsuse esindajad. Arutelu käigus kuulati ära kõik osapooled. Arvamuse esitaja ei loobunud oma arvamusest. Vallavalitsus vaatab üle detailplaneeringu dokumentatsiooni ning vajadusel teeb korrektiivid. Arvamuse põhiargumentide osas leiab vallavalitsus, et esitatud vastuväited ei ole piisavalt põhjendatud ning tulenevalt kehtivast üldplaneeringust ja seadusruumist ei ole võimalik nendega arvestada. Vallavalitsus vastab esitatud arvamusele kirjalikult. Avaliku arutelu tulemus avalikustatakse valla kodulehel aadressil www.vormsi.ee.