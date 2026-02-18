Lääneranna valla aukodanik on Tiit Mesila

Kuula artiklit, 5 minutit ja 57 sekundit

Matsalu loodusfilmide festivali algataja Tiit Mesila. Foto Arvo Tarmula

Lääneranna vald pidas täna vabariigi aastapäeva puhul Vatla mõisas meeles vallaelu edendajaid, andes üle valla aukodaniku tiitli, teenetemärgid ja tänukirjad.

Lääneranna valla aukodaniku tiitli koos aurahaga sai Matsalu loodusfilmide festivali looja ja arendaja Tiit Mesila.

Tiit Mesila pani koos abikaasa Vaikega Matsalu loodusfilmide festivalile aluse 2003. aastal. Nüüseks on kohaliku algatusena sündinud filmifestivalist saanud rahvusvaheliselt tunnustatud kultuurisündmus, mis toob igal sügisel Lihulasse loodus- ja dokumentaalfilmi tegijai