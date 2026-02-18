Lääne Elu paberleht neljapäeval, 19. veebruaril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 54 sekundit 0:00 / 0:54

Päästjate reid tuvastas aegunud andurid

Päästjate sügisene suitsu- ja vinguandurite reid näitas, et paljudes kodudes on üleval kehtivusaja ületanud suitsuandurid. Seda, et suitsuandur annab tühjenevast patareist piiksumisega märku, teavad ilmselt kõik. Et aga ka suitsuandurid ise aeguvad, on paljudele üllatus. Sügisesel andurite reidil nägid kontrollijad palju aegunud andureid.

Artikkel jätkub peale reklaami

Eesti sünnipäeva saab Läänemaal tähistada nädal aega

Lähenev Eesti vabariigi aastapäev tähendab, et aeg on välja otsida rahvuslikud mustrid ning hoolitseda selle eest, et peolauas vürtsikilust ja mustast leivast puudu ei tuleks. Eesti 108. sünnipäeva tähistatakse üle Läänemaa hommikuste lipuheiskamiste, mälestushetkede, rahvuslike kokkusaamiste, kontsertide ja pidulike vastuvõttudega. Üritusi jagub terveks nädalaks.