Vormsi hakkab märgistama kohalikke autosid

Vormsi vald hakkab kohalikele elanikele jagama autole paigaldatavaid kleebiseid, mis tagavad nende eesõiguse jääteel liigelda.

Vormsi vald teatas kolmapäeva õhtul, et kohalikele jagatakse nii vallamajast kui ka jäätee kontrollpunktidest spetsiaalseid, sõidukite märgistamiseks mõeldud kleebiseid.

Autole nähtavale kohale paigaldatavad kleebised võimaldavad jäätee kontrollpunktides viibivatel töötajatel eristada kohalikke sõidukeid teistest ning tagab kohalikele eelisjärjekorras pääsu jäätee trassile.

Samuti teatas vald, et Vormsi tanklas on tavadiisli müük ajutiselt suletud. See, millal diislikütust taas müüma hakatase, sõltub laevaliikluse taastumisest.

Mandri ja Vormsi saare vahel ühendust pidav laevafirma Kihnu Veeteed teatas reedel, et enne laupäeva parvlaevaühndus ei taastu.