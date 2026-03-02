Transpordiamet sulges selleks hooajaks Vormsi jäätee

Vormsi jäätee. Juhan Hepner

Tänasest enam Vormsile jääteed mööda ei saa, selleks hooajaks on Vormsi ja Kihnu ametlikud jääteed lõplikult suletud.

„Ilm ja merevee tase on selliseks muutunud, et enam ei ole võimalik liiklejate jaoks ohutult jääteid avatuna hoida. Pealesõidud jääteedele on jäänud vee alla ja viimaste päevade soojakraadid on üsna intensiivselt sulatanud trasse, mistõttu ohutuse tagamine ei ole enam võimalik,” ütles transpordiameti teehoiuteenistuse Lääne osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksuse juhataja Meelis Saat. „Huvi jääteede vastu oli väga suur ning neil sõitmiseks tuldi kohale mitmest Euroopa riigist. Kindlasti tänan liiklejaid, kes järgisid eeskirju ja nõudeid, mis aitasid jääteid nii kaua avatuna hoida.”

Sel aastal olid avatud Saaremaa-Hiiumaa, Vormsi ja Kihnu jääteed.

Saaremaa-Hiiumaa 17 km pikkune jäätee avati 8. veebruaril ja suleti 27. veebruaril. Avatuna sai see olla