Vormsi võib saada uue jäätee

Kuula artiklit, 0 minutit ja 46 sekundit 0:00 / 0:46

Tänasest on lõplikult suletud Saaremaa-Hiiumaa vaheline jäätee, transpordiameti teatel on olemas Vormsi jäätee avamiseks alternatiivne trass, mis avatakse sobilike ilmaolude korral.

Kihnu jäätee on küll suletud, kuid võimalusel saab selle uuesti avada.

„Sel aastal oli üle mitme aasta taas harukordne võimalus avada lausa kolm jääteed. Jäätee rajamist soosis pikk külmaperiood, mis kasvatas jää vajaliku paksuseni. Nüüd on ilmaolud aga muutunud selliseks, et üks jäätee tuleb lõplikult sulgeda, sest merevesi on tõusnud jääle ning liiklemine ei ole enam ohutu,“ ütles transpordiameti lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kõikide jääteede hooldaja on Verston Eesti OÜ.