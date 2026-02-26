Trynova sai EM-il pronksmedali

Julia Trynova juunioride Euroopa meistrivõistluste pronksmedaliga. Foto: Eesti vehklemisliit

Haapsalu vehklemisklubi En Garde sportlane Julia Trynova võitis Gruusias peetavatel juunioride epeevehklemise Euroopa meistrivõistlustel naiste individuaalarvestuses pronksmedali.

Trynova treener Helen Nelis-Naukas ütles, et tal on väga hea meel esimest aastat juunioride arvestuses võistleva Trynova medali üle. „Elu on näidanud, et kui mõeldakse, et aega on medaliks veel ja veel, siis vanuseklassi viimasel aastal ei pruugi medal üldse enam tulla,“ lausus Nelis-Naukas.

„Tööd sai kõvasti tehtud. Tegime kaks laagrit. Esime