Aavik ja Valgre said Monotype-XV EM-il pronksi

Kuula artiklit, 0 minutit ja 49 sekundit
0:00 / 0:49
Pronksine Monotype-XV meeskond Indrek Aavik ja Siim Valgre. Foto puri.ee
Haapsalu jahtklubi ja Saaremaa merespordiseltsi ühismeeskond Siim Valgre ja Indrek Aavik tulid Rootsis peetud jääpurjetamise Monotype-XV Euroopa meistrivõistlustel pronksile, teatas Eesti purjetamise liit.
39. Monotype-XV EM peeti 22.–27. veebruarini Rootsis Herrfalletis (Lake Hjälmaren). Meistrivõistlustel peeti üheksa võistlussõitu, millest arvesse läks seitse paremat tulemust.
Eesti purjetajad lõpetasid 28 kelgu seas tihedas rahvusvahelises konkurentsis mitme kõrge kohaga.
Artikkel jätkub peale reklaami
Pronksmedali võitsid Aavik ja Valgre. Nende järel lõpetasid
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam