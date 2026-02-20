Argo Vooremaa sai jääpurjetamise MMil pronksi

Argo Vooremaa võistlustules. Foto Haapsalu jahtklubi Facebook

Jääpurjetamise maailmameistrivõistlustel tuli Haapsalu jahtklubi esindaja Argo Vooremaa kolmandaks, häid sõite tegid teisedki läänlased.

Tänavused jääpurjetamise maailmameistrivõistlused pidi peetama Rootsis, kuid keeruliste jää- ja ilmastikuolude tõttu koliti võistlus Poola, teatas Haapsalu jahtklubi. Muudatustele vaatamata läänlaste vorm ei langenud, mida näitavad ka head tulemused.

Neli Haapsalu jahtklubi jääpurjetajat võistles kõige kõrgemas, kuldlaevastikus. Kõige edukam oli Argo Vooremaa, kes sai pronksmedali. Hardi Lauritsa sõitis end s