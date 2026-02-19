Lääne-Nigula volikogu jättis esimehe valimata

Kuula artiklit, 1 minutit ja 22 sekundit

Lääne-Nigula volikogu aseesimees Hardi Rehkalt (EKRE) istungit juhatamas. Ekraanitõmmis istungi ülekandest

Lääne-Nigula vallavolikogu 19. veebruari istungi alguses tegi volikogu aseesimees Hardi Rehkalt (EKRE) ettepaneku võtta päevakorrast välja volikogule uue esimehe valimine. Häältega 14 poolt ja 11 vastu otsustasidki volinikud jätta uue esimehe valimata.

Esimehe valimise päevakorrast välja võtmise poolt hääletasid 12 Isamaa saadikut ja lisaks ka koalitsiooni kuuluvad EKRE saadikud Hardi Rehkalt ja Argo Kliss.

Lääne-Nigula koalitsiooni moodustavad 25-liikmelises volikogus valimisliit Oma Inimesed (7 kohta),