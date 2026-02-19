Saxby tuletorn jõudis postmargile

Kuula artiklit, 2 minutit ja 15 sekundit 0:00 / 2:15

Omniva annab koostöös Eesti meremuuseumiga täna välja postmargi, mis on pühendatud Saxby tuletornile Vormsis. Postmark kuulub margisarja „Eesti tuletornid“, mille kujundaja on Eesti meremuuseumi kunstnik Roman Matkiewicz.

Saxby tuletorni esimesest valguses möödub tänavu 155 aastat. Esimene tuletorn rajati Saxbysse 1864. aastal, kuid tormid ja tihe laevaliiklus nõudsid peagi vastupidavamat lahendust. 1871. aastal kerkis praegu seisev valge malmtorn, mis on sellest ajast juhatanud laevu läbi Väinamere madalike. Selle tuli on olnud nii rannarootslaste igapäevaelu kui ka meresõitjate öiste teekondade lahutamatu osa.

„Saxby tuletorn kuulub Eesti filateelia üheks kroonijuveeliks peetavasse tuletornisarja, mis on aastakümneid jäädvustanud Eesti merenduspärandit ning pakkunud huvi nii kollektsionääridele kui ka laiemale kultuurihuvilisele avalikkusele,“ sõnas Omniva filateelia juht Hannes Nagel. „Eesti tuletornisari on populaarne ka välismaal, kuna tegemist on margimaailma ühe unikaalsema sarjaga, mis jookseb sama stiiliga alates 1995. aastast.“

Omniva esitleb Saxby tuletornimarki neljapäeva õhtul Eesti meremuuseumis Paksu Margareeta tornis, kus toimub näituse „Eesti tuletornid postmarkidel 1995–2025“ avamine. Näitus jutustab läbi postmarkide Eesti tuletornide ajalugu.

„Meil on ääretult hea meel, et Eesti meremuuseum ja Roman Matkiewicz on kokku pannud ajaloolise näituse, mis räägib tule ja valguse lugu läbi postmarkide. Selle tarbeks oleme meremuuseumile üle andnud ka Saxby tuletornimargi trükipoognad, mis võimaldab näituse külastajatel näha asju, mida tavaliselt keegi väljaspool trükikodasid ei näe – kuidas näeb välja mark enne selle lõplikku viimistlust,“ lisas Nagel.

Saxby tuletorni postmark maksab 1,80 eurot ja sobib seega kodumaiste kirjade saatmiseks. Margi tiraaž on 22 000 eksemplari. Postmark ja esimese päeva ümbrik on müügil Omniva e-poes ja postkontorites üle Eesti. Esimese päeva tempel on kasutusel Tallinna Kaubamaja postkontoris.