Ära unusta deklareerida ka kinnisvara müügi- ja üüritulu

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tuletab meelde, et füüsilise isiku tuludeklaratsioonile tuleb lisada ka möödunud aastal kinnisvara müügist ja üürimisest teenitud tulu.

MTA analüüsi põhjal on 2025. aasta kinnisvara müügi andmed eeltäidetud 1173 inimesel, kelle müügitehingud ületasid kokku 112 miljonit eurot. Neil inimestel tuleb tuludeklaratsiooni täites lisada ka soetamismaksumus ja müügiga otseselt seotud kulud.

MTA tulumaksu osakonna juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu tuletab meelde, et ühe elukoha müük kahe aasta jooksul on maksuvaba. „Kinnisvara müük on maksuvaba näiteks siis, kui müüdi elukohta, suvilat või omandireformi käigus tagastatud maad. Sellistel juhtudel võib tuludeklaratsioonis eeltäidetud rea kustutada, lisades juurde ka põhjuse. Igal muul juhul tuleb kinnisvaramüügist saadud kasult tasuda ka tulumaks,“ sõnas Marjapuu.

Kinnisvara müük, mille kasu kuulub maksustamisele, kuid mille andmed ei ole tuludeklaratsioonis eeltäidetud, tuleb deklareerida tabelis 6.3.

Üüritulu tuleb samuti tuludeklaratsioonile lisada, märkides kogu aasta jooksul teenitud üürisumma. „Üüritulu hulka ei loeta aga üürniku kulutusi, mis on seotud korteri või elamu heakorraga. Need on kulutused, mille üürnik on teinud üürileandja eest – näiteks kulutused lumekoristuse eest, aga ka üüripinnal kulunud mööbli või elektroonika asendamiseks. Kui aga üürnik maksab laenumakseid või maamaksu korteri üürileandja eest, siis need loetakse üürileandja üüritulu hulka,“ täpsustas MTA juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu.

Kui kinnisvara või näiteks põllumaad on renditud äriühingule, siis on äriühing väljamakse tegemisel juba tulumaksu kinni pidanud. Need andmed on tuludeklaratsioonis tabeli 5.4 esimeses osas eeltäidetud.

Olles saanud üüritulu, millelt ei ole tulumaks kinni peetud, tuleb aasta jooksul saadud summa ja kinnisvara aadress märkida tuludeklaratsiooni tabeli 5.4 teise ossa.

Eluruumi välja üürides saab 20% üüritulust üürimisega soetud kulude katteks maha arvata. Sellised kulud on näiteks korteri korrashoiu või väiksemate remonttöödega seotud kulud. Nende kulude mahaarvamiseks ei pea eraldi kuludokumente esitama, 20% ulatuses mahaarvamine tehakse üüritulu deklareerimisel automaatselt. Tulumaks 22% tuleb tasuda üürisummalt, mida on lubatud mahaarvamiste võrra vähendatud. Kui eluruumi üüritulu on tuludeklaratsioonil eeltäidetud, siis arvestatakse ka maksusoodustust automaatselt. Selle kohta on näide toodud MTA kodulehel.

Üüritulu on ka platvormide kaudu majutusteenuse osutamisest teenitud tulu, millelt väljamakse tegija ei ole tulumaksu kinni pidanud. Kui eraisik osutab majutusteenust näiteks AirBnb või Booking.com kaudu ja ei tee seda ettevõtjana, siis tuleb seegi tulu kajastada füüsilise isiku tuludeklaratsioonil. „Korteri kasutamisega seotud kommunaalkulusid ei ole lubatud majutusteenusega teenitud tulust maha arvata. Majutusteenuse osutamisest saadud tulu on õige deklareerida tabeli 5.4 teises osas tululiigiga „Muu rendi- või üüritulu (kinnisvara, vallasvara)“, sest sellele ei ole 20% suurune mahaarvamine lubatud. Kui majutusteenuse osutamisel on soov korteriga seotud kulutusi arvesse võtta, siis tuleks tegutseda ettevõtjana,“ tähendas MTA juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu.

Platvormide kaudu teenitud üüritulude deklareerimist kontrollib MTA muu hulgas nende andmete põhjal, mida platvormihaldurid MTA-le esitavad. Platvormihalduritel on alates 2023. aastast kohustus esitada MTA-le teavet nende platvormidel tehtud tehingute kohta, mille osapooled on olnud Eesti eraisikud või äriühingud. MTA-le esitatakse teave ka nende platvormidel teenitud tulude kohta. Neid andmeid võrdleb amet tuludeklaratsioonil kajastatud andmetega.

Kui tuludeklaratsiooni esitamise järel selgub, et inimene on jätnud osa tuludest deklareerimata, palub MTA deklaratsiooni parandada. „Juhul, kui deklaratsiooni ei parandata, võime järelevalve käigus määrata tasumisele kuuluva summa, millele lisandub ka intress. Seda teed ei soovi me tegelikult minna, mistõttu palume kõik möödunud aastal teenitud tulud hoolikalt ise tuludeklaratsioonile lisada,” ütles MTA juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu.

Tänavu jaanuaris võttis MTA ühendust ligi 200 inimesega, kel oli mullu jäänud kinnisvara müük deklareerimata. Seejärel deklareeriti täiendavalt ligi 4,2 miljonit eurot tulu, mistõttu suurenes maksukohustus kokku 294 000 eurot. Kõikide kinnisvaratuludega seotud MTA järeltegevuste tulemusel deklareeriti mullu täiendavalt 16,2 miljonit eurot tulu, mille tõttu suurenes maksukohustus üle 2,2 miljoni euro.

Juhul, kui olete müünud või välja üürinud kinnisvara ja pole kindel, milline summa deklareerimisele kuulub, soovitab MTA tutvuda teabega oma kodulehel. Kui ka veebilehel vastust ei leidu, tasub võimalike vigade vältimiseks MTAga ühendust võtta.