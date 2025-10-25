Maksuamet tuvastas ehitustel puudusi

Suvel ja sügisel toimunud kontrollreididel tuvastas maksu- ja tolliamet (MTA) kahel Läänemaa ehitusobjektil puudusi, peatöövõtja oli nendel ehitustel sama ettevõte.

„Läänemaal kontrollitud objektide puhul oli kaks sellist, kus töötajate objektile registreerimise teave ehk nn pääsuinfo süsteemi ei laekunud, kuigi mõlema objekti ehituse algusest oli möödas juba mitu kuud,” ütles MTA tööjõumaksude riskijuh