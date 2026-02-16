Algas tulude deklareerimine

Kuula artiklit, 5 minutit ja 3 sekundit 0:00 / 5:3

Esmaspäeval algas eraisikute tulude deklareerimise periood. Maksu- ja Tolliamet (MTA) toonitab, et kiirustada pole tarvis ja soovitab tulusid deklareerida ameti e-teenuste keskkonnas e-MTA.

MTA tulumaksu osakonna juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu tuletas meelde, et tulusid saab deklareerida 30. aprillini. „Kiirustada pole tarvis. Esimestel päevadel võib meie e-teenuste keskkond e-MTA suure kasutajate hulga tõttu koormatud olla. Sellisel juhul palume kannatust ning soovitame mõne aja pärast uuesti e-MTAsse sisse logida,“ sõnas Marjapuu.

Petukirjade leviku tõttu soovitab amet e-teenuste keskkonda e-MTA sisse logida üksnes ametliku veebilehe emta.ee kaudu, valides E-teenused.

Osa tuludeklaratsioonist on MTA-le teadaolevate andmete põhjal eeltäidetud. Sellegipoolest on oluline veenduda, kas eeltäidetud andmed on õiged. Andmed tulude kohta, mis pole deklaratsioonil eeltäidetud, palub amet sinna ise lisada.

„Juhul, kui eeltäidetud andmed pole täielikud või neisse on sattunud ebatäpsusi, palume inimesel endal vastava rea kustutada – näiteks siis, kui deklaratsioonil on sellise kinnisvara müük, mis on maksuvaba. Kui näiteks üüritulu, platvormi kaudu või välismaal teenitud tulu on deklaratsioonist puudu, tuleb needki andmed endal sisestada,“ tähendas MTA tulumaksu osakonna juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu.

Sel aastal 2025. aasta kohta esitatavas tuludeklaratsioonis on maksumäär 22 protsenti. Möödunud aastal nn maksuküür veel kehtis, mille tõttu tuludeklaratsioonis maksuvaba tulu arvestus veel ei muutunud. See tähendab, et üldine maksuvaba tulu on kuni 7848 eurot aastas, kuid sõltub maksumaksja sissetuleku suurusest. Aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0. Vanaduspensionieas inimestele on maksuvaba tulu jätkuvalt 9312 eurot aastas, see ei sõltu sissetuleku suurusest.

Jätkuvalt saab tuludest maha arvata koolituskulusid, kingitusi ja annetusi kuni 1200 euro ulatuses. Samuti saab tuludest maha arvata pensioni III samba sissemakseid maksimaalselt 15 protsenti maksustatavast tulust, kuid mitte rohkem kui 6000 euro ulatuses.

Kui koolituskulude andmed pole deklaratsioonil eeltäidetud või need erinevad teadaolevast, soovitab MTA pöörduda haridusasutuse poole ning paluda andmed MTA-le esitada või andmed parandada.

Sõidukiomanikud saavad tuludeklaratsiooni e-MTAs esitada pärast mootorsõidukimaksu maksuteate avamist. See annab võimaluse tutvuda oma maksukohustusega. Kui tuludeklaratsiooni alusel kuulub tulumaksu tagastamisele, saab soovi korral selle summa jätta enda ettemaksukontole nii mootorsõidukimaksu kui ka näiteks maamaksu kohustuse katteks.

MTA klienditeeninduse osakonna juhataja Heli Kullamaa juhtis tähelepanu, et deklareerimise esimestel nädalatel võivad MTA klienditoe infoliinidel ja teenindusbüroodes olla tavapärasest pikemad järjekorrad. „Enamikul inimestest ei tarvitse tulude deklareerimiseks meie büroodesse kohapeale tulla. E-kanalite kaudu käib see mugavalt ka kodust lahkumata. Võimalusel palume tuludeklaratsiooni esitamisel abistada ka lähedasi, kes pole e-teenuste kasutamisega harjunud,“ sõnas Kullamaa. MTA teenindusbüroode asukohad ja lahtiolekuajad on leitavad ameti kodulehel, kus on võimalik vajadusel broneerida ka aeg teenindusbüroo külastamiseks.

Deklaratsiooni ei pea esitama inimesed, kelle tulult on tulumaks õigesti kinni peetud. Ka ei pea tulusid deklareerima inimesed, kelle tulu ei ületa üldist maksuvaba tulu 7848 eurot või vanaduspensionieas inimeste puhul 9312 eurot aastas.

Enammakstud tulumaksu hakkab MTA tagastama e-MTAs deklaratsiooni esitanud klientidele 5. märtsil. Tagastamise kiirus ei sõltu deklaratsiooni esitamise ajast. Pabervormil deklaratsiooni esitanud klientidele algab enammakstud tulumaksu tagastamine 18. märtsil. Tagastuste lõpptähtaeg on 1. oktoober, sama tähtaeg on ka tulumaksu juurde tasumiseks.

Rohkem teavet 2025. aasta tulude deklareerimise kohta leiab MTA kodulehelt.

Keda ootame tuludeklaratsiooni esitama?

Ootame tuludeklaratsiooni esitama inimesi, kes on:

saanud töötasu või platvormi kaudu teenustasu, millelt ei ole tulumaks kinni peetud;

kasutanud maksuvaba tulu lubatust rohkem või vähem;

teinud väärtpaberitehinguid või saanud tulu finantsvaralt (sh krüptovaralt);

kasutanud investeerimiskontot;

saanud töötasu või muud tulu välisriigis (nt intress, dividend);

müünud kinnisvara või saanud üüritulu, millelt ei ole tulumaks kinni peetud;

müünud metsamaterjali või kasvava metsa raieõigust;

tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtjana;

tasunud koolituskulusid ja teinud pensioni III samba sissemakseid.