Esmaspäeval on mootorsõidukimaksu teise osamakse tähtaeg

Kuula artiklit, 0 minutit ja 2 sekundit 0:00 / 0:2

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tuletab sõidukiomanikele ja vastutavatele kasutajatele meelde, et esmaspäeval, 15. detsembril on mootorsõidukimaksu teise osamakse tähtaeg. Lastega perede ja lühendatud maksustamisperioodiga sõidukite omanike mootorsõidukimaksu tähtaeg on märgitud hiljuti saadetud uuele maksuteatele.

Mootorsõidukimaksu summat ja arvutuskäiku saab kontrollida e-teenuste keskkonnas e-MTA, liikudes Maksud – Mootorsõidukimaks – Mootorsõidukimaksu teated. Petukirjade leviku tõttu soovitab amet e-MTAsse sisse logida üksnes ametliku veebilehe www.emta.ee kaudu, valides „E-teenused“.

Seda, kas ettemaksukontol on teise osamakse tasumiseks piisavalt vahendeid, saab kontrollida e-teenuste keskkonnas e-MTA. Vajadusel saab raha ettemaksukontole juurde kanda või tasuda maksu pangaülekandega maksuteatel toodud viitenumbrit kasutades. Kui ettemaksukontol on piisavalt vahendeid, tasutakse maks tähtaja järgsel päeval automaatselt.

Artikkel jätkub peale reklaami

Oluline on silmas pidada, 15. detsembri tähtaeg ei kehti sõidukiomanikele, kelle maksukohustus arvutati ümber seoses lastega peredele ette nähtud maksuvähendusega või sõiduki kustutamisega liiklusregistrist. Kogu varem tasutud summa kandis amet ettemaksukontole e-teenuste keskkonnas e-MTA. Uuel maksuteatel on vähendatud maksusumma ja uus tähtaeg. Tasumisele kuuluva summa arvutamiseks kontrollige ettemaksukontol olevaid vahendeid. Kui tulevikukohustuste summa on väiksem kui ettemaksukontol olev summa, pole tarvis ettemaksukontole raha juurde kanda.

Kui maksukohustust ei ole võimalik tähtajaks tasuda, soovitab amet taotleda maksuvõla ajatamist e-teenuste keskkonnas e-MTA. Sel juhul saab maksusummat tasuda osade kaupa, kuid sellele lisandub intress. Rohkem teavet maksuvõla ajatamise kohta erakliendile ja ettevõttele leiab MTA kodulehelt.

Mootorsõidukimaksu tasumise, erisuste ja vastustega korduma kippuvatele küsimustele saab tutvuda MTA kodulehel.

Valik korduma kippuvaid küsimusi

Kas sõiduki uus omanik peab tasuma maksu alates sõiduki ostmise kuupäevast? Maksukohustus on omanikul, kes oli sõiduki omanik 1. jaanuari seisuga. Kui olete aasta jooksul sõiduki Eestisse müünud, siis seaduse järgi aastamaksu tasumise kohustus uuele omanikule üle ei lähe. Uuel omanikul tekib maksukohustus järgmisel aastal.

Maksukohustus on omanikul, kes oli sõiduki omanik 1. jaanuari seisuga. Kui olete aasta jooksul sõiduki Eestisse müünud, siis seaduse järgi aastamaksu tasumise kohustus uuele omanikule üle ei lähe. Uuel omanikul tekib maksukohustus järgmisel aastal. Kuidas saan kontrollida oma maksuvõlgnevuste suurust ja sisu? Võimalikke võlgnevusi, aga ka tulevikutähtpäevaga maksukohustusi näete e-teenuste keskkonda e-MTA sisse logides. Isikukoodi või registrikoodi põhjal saab võimalikke võlgnevusi kontrollida ka võlapäringu kaudu.

Võimalikke võlgnevusi, aga ka tulevikutähtpäevaga maksukohustusi näete e-teenuste keskkonda e-MTA sisse logides. Isikukoodi või registrikoodi põhjal saab võimalikke võlgnevusi kontrollida ka võlapäringu kaudu. Miks on mul võlgnevus, kuigi olen makse tähtaegselt tasunud? Kui olete tulevikutähtajaga maksukohustuseks kandnud raha e-MTA ettemaksukontole, võis juhtuda, et osa sellest kasutati varasema tähtajaga nõuete katteks. E-teenuste keskkonnast e-MTA saate kontrollida nii tulevikutähtajaga maksukohustusi kui ka ettemaksukontol olevaid vahendeid.

Kui olete tulevikutähtajaga maksukohustuseks kandnud raha e-MTA ettemaksukontole, võis juhtuda, et osa sellest kasutati varasema tähtajaga nõuete katteks. E-teenuste keskkonnast e-MTA saate kontrollida nii tulevikutähtajaga maksukohustusi kui ka ettemaksukontol olevaid vahendeid. Kust ma leian juhendi makse sooritamiseks e-MTAs? Teavet maksude tasumise kohta leiate MTA kodulehelt.

Teavet maksude tasumise kohta leiate MTA kodulehelt. Mis saab, kui mul ei ole ligipääsu e-MTAle? e-MTAsse on võimalik siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Maksude tasumine on võimalik ka pangaülekandega. Maksuteatelt leiate Maksu- ja Tolliameti kontonumbrid ning enda personaalse ettemaksukonto viitenumbri. Kui Teil ei ole kehtivat autentimisvahendit, soovitame PIN-koodide uuendamiseks või uue autentimisvahendi taotlemiseks pöörduda Politsei- ja Piirivalveameti poole. Kui Teil on e-MTAsse sisselogimisel raskusi, soovitame pöörduda abi saamiseks usaldusväärse lähedase poole või külastada lähimat MTA teenindusbürood. Täpsemat teavet maksude tasumise võimaluste kohta leiate MTA kodulehelt.